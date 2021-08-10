"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"

Артистка позирует в кадре в черных плавках и тунике-сетке, повернувшись к объективу левой стороной. Обнаженную грудь певица во время фотосессии прикрывала рукой.
"Жаркая погода требует жарких фото", – написала она.
"Даже лифчик сняла", – прокомментировали фото артистки поклонники.
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Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила Гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".
Известность артистке принесла победа в телевизионном проекте "Шанс" (2005). Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.