"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"

Артистка позирует в кадре в черных плавках и тунике-сетке, повернувшись к объективу левой стороной. Обнаженную грудь певица во время фотосессии прикрывала рукой.

"Жаркая погода требует жарких фото", – написала она.

"Даже лифчик сняла", – прокомментировали фото артистки поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛІЯ ВАЛЕВСЬКА (@valevska_official)