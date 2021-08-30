"Какая упругая попа", "Сексуальная". Валевская выложила в сеть фото под душем

Валевская стала известной после победы в шоу "Шанс" в 2005 году Фото: valevska_official / Instagram

Артистка позирует в кадре на деревянном помосте возле стойки с душем. На одном из фото Валевская повернулась к объективу спиной.

"Вспоминаю свой отдых в Турции и мысленно возвращаюсь туда", – подписала снимки певица.

"Какая красивая, упругая попа", – оценили снимки певицы фолловеры.

"Сексуальная", – отреагировали подписчики на фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛІЯ ВАЛЕВСЬКА (@valevska_official)