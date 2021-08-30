"Какая упругая попа", "Сексуальная". Валевская выложила в сеть фото под душем

Артистка позирует в кадре на деревянном помосте возле стойки с душем. На одном из фото Валевская повернулась к объективу спиной.
"Вспоминаю свой отдых в Турции и мысленно возвращаюсь туда", – подписала снимки певица.
"Какая красивая, упругая попа", – оценили снимки певицы фолловеры.
"Сексуальная", – отреагировали подписчики на фото.
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Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила Гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".
Известность артистке принесла победа в телевизионном проекте "Шанс" (2005). Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.