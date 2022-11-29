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29 ноября, 2022
 
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"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни

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Волочкову пристыдили в сети
Волочкову пристыдили в сети
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 29 ноября опубликовала в Instagram фото, снятое на перроне вокзала.

Волочкова сообщила, что едет в Санкт-Петербург к родителям, а также отправится на судебный процесс, в баню, и на встречу с хореографом-режиссером.

Балерина запечатлена в короткой шубе, облегающих джинсах и ботильонах на массивных платформах и каблуках.

"Оденьте эту женщину", – прокомментировала подписчица olga_spb79.

"Неужели, Анастасия, вы не осознаете, что эта обувь верх уродства и пошлости? Неужели не доходит до вас, что это просто некрасиво и отвратительно?" – написала irinamoscow2105.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины. Балерина внесена в базу "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины.

Теги: Россия, Санкт-Петербург, вокзал, Анастасия Волочкова, балерина, фото, обувь, каблуки
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