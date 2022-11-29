"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни

Волочкова сообщила, что едет в Санкт-Петербург к родителям, а также отправится на судебный процесс, в баню, и на встречу с хореографом-режиссером.

Балерина запечатлена в короткой шубе, облегающих джинсах и ботильонах на массивных платформах и каблуках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Оденьте эту женщину", – прокомментировала подписчица olga_spb79.

"Неужели, Анастасия, вы не осознаете, что эта обувь верх уродства и пошлости? Неужели не доходит до вас, что это просто некрасиво и отвратительно?" – написала irinamoscow2105.