"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда

"С моим замечательным другом Никитой", – написала она.

На фото балерина показала, как Джигурда трогает ее за бюст.

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"Пропитые мозги!" – прокомментировала подписчица viwlana.

"Вульгарная и пошлый", – написал grigorygalyuchenko.

Контекст:

Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утверждали, что у них роман. В июле 2022 года Волочкова перед камерой разрешила Джигурде надеть ей трусы.

Волочкова и Джигурда поддерживают войну РФ против Украины.

Джигурда внесен в базу сайта "Миротворец" за "популяризацию террористической организации ДНР". Волочкова также внесена в эту базу за нарушение государственной границы Украины.

Джигурда имел украинское гражданство, но сменил его на российское.