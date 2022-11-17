"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину

"Никита Джигурда сменил украинское гражданство на российское. Он сам украинец, из Киева. В России давно, но менять украинский паспорт не хотел. Но после масштабного вторжения он показал себя во всей красе. Самое интересное, что его мама и сестра живут в Украине и занимают проукраинскую позицию. Сейчас они в Польше, а он удивляется, почему они не переехали к нему в Москву", – рассказал Демин.

Контекст: Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко. Джигурда внесен в базу сайта "Миротворец" за "популяризацию террористической организации ДНР".