Джигурда показал покалеченное лицо после боя с бодибилдером с десятком пластических операций

Бой по смешанным единоборствам (ММА), в котором участвовали 60-летний Джигурда и 41-летний Мещанский-Шпак, проходил несколько дней назад в октагоне ­­– специальном огражденном восьмиугольном сооружении, предназначенным для подобного рода спортивных состязаний.

"Мой вид (после достойного сопротивления) через один день после легендарного боя в октагоне c моим любимым малышом Сашей Шпаком. Удар малыша (запрещенный в боксе) в первом раунде по моему затылку и (в запале боя) по спине нанес мне те травмы, которые не позволили Никите Джигурде взять победу на земном уровне над юным, на 25 кг тяжелее, галантным соперником!" – подписал фото шоумен.

В конце поста Джигурда поблагодарил соперника "за смелость и неоднозначную победу".

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Несколькими днями ранее на своей странице в Instagram Мещанский-Шпак со словами "хорошая рубка с Джигурдой" разместил видеофрагмент их боя, на котором видно, как актеру наносится серия нокаутирующих ударов.

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