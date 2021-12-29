Джигурда показал покалеченное лицо после боя с бодибилдером с десятком пластических операций

Бой по смешанным единоборствам (ММА), в котором участвовали 60-летний Джигурда и 41-летний Мещанский-Шпак, проходил несколько дней назад в октагоне – специальном огражденном восьмиугольном сооружении, предназначенным для подобного рода спортивных состязаний.
"Мой вид (после достойного сопротивления) через один день после легендарного боя в октагоне c моим любимым малышом Сашей Шпаком. Удар малыша (запрещенный в боксе) в первом раунде по моему затылку и (в запале боя) по спине нанес мне те травмы, которые не позволили Никите Джигурде взять победу на земном уровне над юным, на 25 кг тяжелее, галантным соперником!" – подписал фото шоумен.
В конце поста Джигурда поблагодарил соперника "за смелость и неоднозначную победу".
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Несколькими днями ранее на своей странице в Instagram Мещанский-Шпак со словами "хорошая рубка с Джигурдой" разместил видеофрагмент их боя, на котором видно, как актеру наносится серия нокаутирующих ударов.
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Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.
Джигурда внесен в базу сайта "Миротворец" за "популяризацию террористической организации ДНР".
Мещанский-Шпак родился 1 апреля 1979 года в семье военного офицера и школьной учительницы. В 15 лет поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет. В молодости увлекся бодибилдом, стал тренером, открыл магазин спорттоваров.
С 25 лет Шпак начал делать себе макияж, маникюр, а также корректировать собственную внешность с помощью пластических операций. В июле 2021 года в интервью YouTube-платформе Super он признавался, что сделал 22 пластические операции.