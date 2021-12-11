"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами

Анастасия Волочкова обнародовала свои новые снимки, которые произвели впечатление на ее подписчиков Фото: volochkova_art / Instagram

На снимке с Джигурдой 45-летняя балерина демонстрирует шпагат, стоя на одной ноге, а на фото со Шпаком держит вверх большой палец руки. На третьем фото Волочкова показала бодибилдера на пляже в стрингах.

По словам артистки, она приехала поддержать своего друга Джигурду, который готовится к бою со Шпаком. Фото сделаны рядом с октагоном ­­– огражденным восьмиугольным сооружением, в котором проводятся бои по смешанным единоборствам (ММА).

Меньше чем за час пост балерины набрал больше 3 тыс. лайков и 250 комментариев.

"Меня чуть не вырвало от фото №3", – призналась tanya_m286ax.

"Третье фото – то ли девушка, то ли виденье", – прокомментировала marinapinhasova.

"Как они подходят друг другу и душой, и телом", – считает ma_rina4550.

"Когда все думали, что дно пробито – снизу постучали вновь", – написала krtanya1508.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)