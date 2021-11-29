"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер

"Там, на высоте, немножко страшно, но я люблю этот небезопасный номер", – заявила Волочкова Фото: volochkova_art / Instagram

"Там, на высоте, немножко страшно, но я люблю этот небезопасный номер. Спасибо всем, кто пришел вчера на спектакль. Это был мой подарок от души", – подписала ролик Волочкова.

Видео набрало почти 22 тыс. просмотров и полторы сотни комментариев, среди которых были не только комплиментарные, но и резко негативные.

"Люди пришли смотреть на гениталии", – написал sergtaskin.

"Как-то даже неприятно смотреть", – заметила polyakova101094.

"Нет здесь ни балета, ни цирка. Так: балаган и похабщина, как и все по-волочковски!" – убеждена bellisa788.

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