"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки

Балерина продемонстрировал на камеру, как качает пресс, поднимая вверх прямые ноги с зажатой между ними гантелей, а после показала упражнения для растяжки.

"Решила оставить это видео. Вдруг кому-то эти упражнения покажутся полезными? На мышцы пресса и растяжку", – написала она.

"Во это другое дело! А то шпагаты, дядьки, трусики и тупости разные! Как же вам идет быть посерьезнее", – отреагировали на ролик фолловеры.

"Пример для всех соседок. Красотка", – написали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)