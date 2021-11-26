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26 ноября, 2021
 
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"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки

Волочкова: Вдруг кому-то эти упражнения покажутся полезными?
Волочкова: Вдруг кому-то эти упражнения покажутся полезными?
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 26 ноября разместила в Instagram ролик, в котором была запечатлена во время занятий на тренажере в зале.

Балерина продемонстрировал на камеру, как качает пресс, поднимая вверх прямые ноги с зажатой между ними гантелей, а после показала упражнения для растяжки.

"Решила оставить это видео. Вдруг кому-то эти упражнения покажутся полезными? На мышцы пресса и растяжку", – написала она.

"Во это другое дело! А то шпагаты, дядьки, трусики и тупости разные! Как же вам идет быть посерьезнее", – отреагировали на ролик фолловеры. 

"Пример для всех соседок. Красотка", – написали пользователи сети.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театреПосле 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

В ноябре российская актриса Анна Калашникова заявила, что Волочкова любит употреблять алкоголь и не скрывает этого.

Теги: спорт, здоровье, Анастасия Волочкова, балерина
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