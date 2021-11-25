"Надменная сука", "Аж ветер подул". Волочкова энергично попружинила на поручнях, сидя на шпагате

Артистка, опираясь на вспомогательную конструкцию, сперва сделала несколько взмахов ногой, а затем села на шпагат и начала активно пружинить.
Закончив растягиваться, Волочкова взобралась на поручни конструкции и, балансируя, встала во весь рост.
"Всегда думала, что Анастасия – надменная сука, а сейчас смотрю и восхищаюсь! Вот у кого нужно поучиться женственности", – отреагировали пользователи сети.
"Аж ветер подул", – прокомментировали ролик фолловеры.
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Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.
В ноябре российская актриса Анна Калашникова заявила, что Волочкова любит употреблять алкоголь и не скрывает этого.