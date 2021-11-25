"Надменная сука", "Аж ветер подул". Волочкова энергично попружинила на поручнях, сидя на шпагате

Волочкова начала карьеру балерины в 1994 году Фото: volochkova_art / Instagram

Артистка, опираясь на вспомогательную конструкцию, сперва сделала несколько взмахов ногой, а затем села на шпагат и начала активно пружинить.

Закончив растягиваться, Волочкова взобралась на поручни конструкции и, балансируя, встала во весь рост.

"Всегда думала, что Анастасия – надменная сука, а сейчас смотрю и восхищаюсь! Вот у кого нужно поучиться женственности", – отреагировали пользователи сети.

"Аж ветер подул", – прокомментировали ролик фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)