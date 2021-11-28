"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери

Волочкова: Я тоже счастливая мама, поэтому это и мой праздник тоже Фото: volochkova_art / Instagram

"Поздравляю всех мам с Днем мамы! Счастья вам и любви! Я тоже счастливая мама, поэтому это и мой праздник тоже", – подписала публикацию 45-летняя балерина, подчеркнув, что после выступления испытывает "приятную и счастливую усталость".

В комментариях подписчики обратили внимание, что Волочкова очень редко постит совместные фото со своей 16-летней дочерью Ариадной.

"Ну, если для вас как для матери счастье определяется одним фактом существования ребенка, то да, вы, безусловно, счастливы! Настя на Володе, Настя с цветами, Настя с новыми трусами, Настя с любимыми друзьями, но только не с дочерью. Ну, будет что вспомнить видно вам в глубокой старости. Вашей дочери повезло с отцом, но далеко не с вами", – прокомментировала krtanya1508.

"Счастливая мамочка", а дочь что-то не хочет жить с мамочкой!" – отметила 27032000elena.t.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)