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02 декабря, 2021
 
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"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать

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Анастасия Волочкова поздравила с днем рождения свою мать
Анастасия Волочкова поздравила с днем рождения свою мать
Фото: depositphotos.com

Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вечером 2 декабря запостила в Instagram фотографию со своей матерью – гидом-экскурсоводом по Санкт-Петербургу Тамарой Владимировной Антоновой.

"Сегодня моей маме исполняется 71 год. Молодая она у меня и красивая! С днем рождения, мамочка! Сколько мы прошли и выстрадали вместе! И какими бы ни были наши отношения непростыми, я всегда благодарна маме за все хорошее, что нас связывало!" – подписала снимок 45-летняя балерина.

Она уточнила, что второе, архивное черно-белое фото было сделано 40 лет назад, когда мама привела ее на балет "Щелкунчик" в Мариинский театр в Петербурге. По словам Волочковой, именно после этого она, пятилетняя, "поставила себе цель стать балериной".

"Анастасия, вы очень похожи на маму", – прокомментировала пост elenavinogradova4795.

"Не скажешь, что 71. Выглядит на 50. Красавица", – написала jannajskakova.

"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь", – считает marinalapaeva123.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года. Отец балерины – Юрий Волочкова, тренер по легкой атлетике и чемпион Советского Союза 1983 года в мужском парном разряде по настольному теннису.

Карьеру балерины Волочкова начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру.

Теги: Анастасия Волочкова, семья, балерина, мать, мама
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