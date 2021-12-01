"Неуклюжесть в каждом движении. Одним словом, Буратино". Шуточный ролик Волочковой вызвал недоумение в сети

"Вот решила я себе позволить пару выходных после прошедшего спектакля и в преддверии следующего. Но чувство дисциплины меня все же привело сегодня в балетный зал! Ничто не предвещало беды, но казус случился! В начале вариации Китри из балета "Дон Кихот" мой веер превратился в булаву и вылетел у меня из рук! Я смеялась сама над собой, что мне присуще!" – написала Волочкова.
Она подчеркнула, что "чувство самоиронии родилось раньше, чем я".
"Ведь если мы не будем смеяться сами над собой, то над нами будет смеяться весь мир", – заключила Волочкова.
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В комментариях не все подписчики оценили юмор балерины.
"Это танец "Яблочко", – считает tanyakassai.
"Так бывает у дилетантов", – уверена lenassan.
"Неуклюжесть, деревянность в каждом движении. Одним словом, Буратино", – прокомментировал faraon4330.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины.