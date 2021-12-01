Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
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"Неуклюжесть в каждом движении. Одним словом, Буратино". Шуточный ролик Волочковой вызвал недоумение в сети

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Анастасия Волочкова: Я смеялась сама над собой, что мне присуще!
Анастасия Волочкова: Я смеялась сама над собой, что мне присуще!
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вечером 1 декабря выложила в Instagram фрагмент своей неудачной репетиции партии Китри из балета "Дон Кихот". В кадре она то теряет веер, то "выпадает" из кадра во время вращений.

"Вот решила я себе позволить пару выходных после прошедшего спектакля и в преддверии следующего. Но чувство дисциплины меня все же привело сегодня в балетный зал! Ничто не предвещало беды, но казус случился! В начале вариации Китри из балета "Дон Кихот" мой веер превратился в булаву и вылетел у меня из рук! Я смеялась сама над собой, что мне присуще!" – написала Волочкова.

Она подчеркнула, что "чувство самоиронии родилось раньше, чем я".

"Ведь если мы не будем смеяться сами над собой, то над нами будет смеяться весь мир", – заключила Волочкова.

В комментариях не все подписчики оценили юмор балерины.

"Это танец "Яблочко", – считает tanyakassai.

"Так бывает у дилетантов", – уверена lenassan.

"Неуклюжесть, деревянность в каждом движении. Одним словом, Буратино", – прокомментировал faraon4330.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины.

Теги: юмор, Анастасия Волочкова, Буратино, балерина, балет, ролик
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