"Неуклюжесть в каждом движении. Одним словом, Буратино". Шуточный ролик Волочковой вызвал недоумение в сети

Анастасия Волочкова: Я смеялась сама над собой, что мне присуще! Фото: volochkova_art / Instagram

"Вот решила я себе позволить пару выходных после прошедшего спектакля и в преддверии следующего. Но чувство дисциплины меня все же привело сегодня в балетный зал! Ничто не предвещало беды, но казус случился! В начале вариации Китри из балета "Дон Кихот" мой веер превратился в булаву и вылетел у меня из рук! Я смеялась сама над собой, что мне присуще!" – написала Волочкова.

Она подчеркнула, что "чувство самоиронии родилось раньше, чем я".

"Ведь если мы не будем смеяться сами над собой, то над нами будет смеяться весь мир", – заключила Волочкова.

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В комментариях не все подписчики оценили юмор балерины.

"Это танец "Яблочко", – считает tanyakassai.

"Так бывает у дилетантов", – уверена lenassan.

"Неуклюжесть, деревянность в каждом движении. Одним словом, Буратино", – прокомментировал faraon4330.