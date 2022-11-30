Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2022
 
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"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки

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Мейхер в посте поделилась украинской поэзией современного классика
Мейхер в посте поделилась украинской поэзией современного классика
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 29 ноября в Instagram своего именного бренда одежды разместила снимки, для которых позировала во время прогулки на улице среди опавших листьев.

Мейхер снялась в сером костюме в клетку. Певица выбрала юбку фасона "карандаш" и укороченный жакет.

Знайди мене у цім шаленім світі,
Хоча б на мить, що вічністю стає.
Знайди мене в осіннім верховітті,
Знайди мене таку, яка я є, – процитировала она стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко.

"Какая вы красивая, фотосессия бомбезная, а описание поста соответствует вашим фотографиям", – отметила подписчица slima2689.

"Я не устану писать, какая вы красивая. Нереально красивая", – заявила ale.xandra4526.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, фотосессия, певица, одежда
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