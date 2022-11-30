"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак

"Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой…" – написала она.
Пост певица сопроводила собственным снимком, на котором запечатлена в белом платье на берегу моря.
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"Это не хаос, это война!" – заявила подписчица natalibrintseva.
"Каролина, я покупала билет на ваш концерт в Харькове на 18 мая. Концерт отменили по понятным причинам. Приглашаю вас сейчас в Харьков. Убедитесь, какая сейчас атмосфера любви царит в городе", – прокомментировала 27mayskaya05.
"И в Мариуполь пусть приедет на концертную площадку и споет Simple The Best на бис, как раньше. После 2014 года все же не хватает ей мозгов [понять], что не надо быть терпилой, надо говорить о войне. Уже один раз на ней повисло это клеймо. После 2014 года. И тут тебе – на! Снова пишет посты на русском, снова молчит... Не учит ситуация... Не идет речь о поддержке определенной политической партии, чтобы быть использованной, а речь идет о поддержке нации, о поддержке Родины. Сейчас весь мир нас поддерживает, а она с Буковины и забыла о ее существовании. Не знаю, где она думает дальше петь. Жаль... Не всегда нужно молчать, есть вещи, о которых надо кричать!" – написала irina.anina_.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ани Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она.