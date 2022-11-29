  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил

"Русский стол – это много еды, просто все время. Конечно, начать можно с пельменей, вареников, тогда можно приготовить борщ, это такой очень русский суп из свеклы. Если не любите свеклу, то не ешьте. Россияне любят копченую рыбу и рыбу в целом. Соленую рыбу, копченую рыбу. Россияне или украинцы. Я понимаю, сейчас мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть", – призналась Кунис.
Слова актрисы, которая собирала финансовую помощь для Украины и чья дочь недавно почувствовала себя украинкой, возмутили подписчиков.
"Ты можешь родиться в Украине, собрать $30 млн помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians", – написала vladazatsarynna.
Ти можеш народитися в України, зібрати 30 млн дол допомоги для України, але так і не зрозуміти різницю між Russians і Ukrainians. pic.twitter.com/QXe3dWMAnW— Vlada (@vladazatsarynna) November 26, 2022
"Ты можешь пиариться на том, что ты украинка, но это не изменит факта, что ты украинофобка и ватница", – высказалась ServerStresu.
«Ти можеш піаритися на тому що ти Українка, але це не змінить факту що ти українофобка і ватниця»— Server Stresu (@ServerStresu) November 27, 2022
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко также отреагировал на видео Кунис. В своем Twitter он выложил смонтированный ролик, в котором Кунис говорит, что борщ – русский, а американская порнозвезда Саша Грей готовит борщ и называет его украинским.
"Мне Саша Грей всегда нравилась больше, чем Мила Кунис", – написал Клопотенко.
Мені завжди Саша Грей подобалася більше Міли Куніс pic.twitter.com/4r5EsGRM8X— Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) November 28, 2022
1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.
Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.
В 2015 году Мила вышла замуж за американского актера Эштона Кутчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).
11 марта Кунис и Кутчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.
По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать в общей сложности $40 млн.