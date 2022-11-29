Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
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Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил

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Кунис готовит детям борщ, но считает его русским супом со свеклой
Кунис готовит детям борщ, но считает его русским супом со свеклой
Фото: milakunis / Instagram

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис в недавнем видеоинтервью журналу Harper's Bazaar назвала борщ "русским супом". Это вызвало в сети многочисленные протесты украинцев. Высказался в своем Twitter и украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Русский стол – это много еды, просто все время. Конечно, начать можно с пельменей, вареников, тогда можно приготовить борщ, это такой очень русский суп из свеклы. Если не любите свеклу, то не ешьте. Россияне любят копченую рыбу и рыбу в целом. Соленую рыбу, копченую рыбу. Россияне или украинцы. Я понимаю, сейчас мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть", – призналась Кунис.

ВИДЕО
Видео: Harper's BAZAAR / YouTube

Слова актрисы, которая собирала финансовую помощь для Украины и чья дочь недавно почувствовала себя украинкой, возмутили подписчиков.

"Ты можешь родиться в Украине, собрать $30 млн помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians", – написала vladazatsarynna.

"Ты можешь пиариться на том, что ты украинка, но это не изменит факта, что ты украинофобка и ватница", – высказалась ServerStresu.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко также отреагировал на видео Кунис. В своем Twitter он выложил смонтированный ролик, в котором Кунис говорит, что борщ – русский, а американская порнозвезда Саша Грей готовит борщ и называет его украинским.

"Мне Саша Грей всегда нравилась больше, чем Мила Кунис", – написал Клопотенко.

Контекст:

1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.

В 2015 году Мила вышла замуж за американского актера Эштона Кутчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).

11 марта Кунис и Кутчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.

По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать в общей сложности $40 млн.

Теги: Украина, Саша Грей, Мила Кунис, борщ, Евгений Клопотенко
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