  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил

Кунис готовит детям борщ, но считает его русским супом со свеклой Фото: milakunis / Instagram

"Русский стол – это много еды, просто все время. Конечно, начать можно с пельменей, вареников, тогда можно приготовить борщ, это такой очень русский суп из свеклы. Если не любите свеклу, то не ешьте. Россияне любят копченую рыбу и рыбу в целом. Соленую рыбу, копченую рыбу. Россияне или украинцы. Я понимаю, сейчас мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть", – призналась Кунис.

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Видео: Harper's BAZAAR / YouTube

Слова актрисы, которая собирала финансовую помощь для Украины и чья дочь недавно почувствовала себя украинкой, возмутили подписчиков.

"Ты можешь родиться в Украине, собрать $30 млн помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians", – написала vladazatsarynna.

Ти можеш народитися в України, зібрати 30 млн дол допомоги для України, але так і не зрозуміти різницю між Russians і Ukrainians. pic.twitter.com/QXe3dWMAnW — Vlada (@vladazatsarynna) November 26, 2022

"Ты можешь пиариться на том, что ты украинка, но это не изменит факта, что ты украинофобка и ватница", – высказалась ServerStresu.

«Ти можеш піаритися на тому що ти Українка, але це не змінить факту що ти українофобка і ватниця» — Server Stresu (@ServerStresu) November 27, 2022

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко также отреагировал на видео Кунис. В своем Twitter он выложил смонтированный ролик, в котором Кунис говорит, что борщ – русский, а американская порнозвезда Саша Грей готовит борщ и называет его украинским.

"Мне Саша Грей всегда нравилась больше, чем Мила Кунис", – написал Клопотенко.

Мені завжди Саша Грей подобалася більше Міли Куніс pic.twitter.com/4r5EsGRM8X — Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) November 28, 2022