  Американская актриса Мила Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез

Актриса пришла в студию, чтобы рассказать, как они с мужем – актером Эштоном Кутчером помогают украинским беженцам. Мила с мужем собрали уже больше $35 млн. Но тут разговор зашел о детях пары и о том, что они знают о войне в Украине.
"Моя дочь, ей скоро будет восемь лет, недавно подошла ко мне и спросила: "В Украине война?" – "Да". – "А ты же из Украины?" – "Да". – "Тогда я наполовину украинка! Ес!" И тогда я заплакала – она так этим гордится", – рассказала Кунис.
Американская актриса Мила Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.
В 2015 году Мила вышла замуж за американского актера Эштона Кутчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).
11 марта Кунис и Кутчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.
По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать в общей сложности $40 млн.
21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что актеры собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины, поблагодарив их за поддержку.