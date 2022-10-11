Бульвар Шоубиз
 
11 октября, 2022
 
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Американская актриса Мила Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез

 
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Мила Кунис не забывает о своем украинском происхождении
Мила Кунис не забывает о своем украинском происхождении
Фото: depositphotos.com

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вспомнила трогательный разговор с семилетней дочерью Уайатт Изабель, который довел ее до слез. Подробности звезда рассказала на шоу Джоша Хоровица "Счастлив, грустный, сконфужен" 10 октября.

Актриса пришла в студию, чтобы рассказать, как они с мужем – актером Эштоном Кутчером помогают украинским беженцам. Мила с мужем собрали уже больше $35 млн. Но тут разговор зашел о детях пары и о том, что они знают о войне в Украине.

"Моя дочь, ей скоро будет восемь лет, недавно подошла ко мне и спросила: "В Украине война?" – "Да". – "А ты же из Украины?" – "Да". – "Тогда я наполовину украинка! Ес!" И тогда я заплакала – она так этим гордится", – рассказала Кунис.

ВИДЕО
Видео: Josh Horowitz / YouTube
Контекст:

Американская актриса Мила Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.

В 2015 году Мила вышла замуж за американского актера Эштона Кутчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).

11 марта Кунис и Кутчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.

По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать в общей сложности $40 млн. 

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что актеры собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины, поблагодарив их за поддержку.

Теги: США, Украина, шоу-бизнес, Голливуд, война России против Украины, семья, Мила Кунис, Эштон Кутчер
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