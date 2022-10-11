  Американская актриса Мила Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез

Актриса пришла в студию, чтобы рассказать, как они с мужем – актером Эштоном Кутчером помогают украинским беженцам. Мила с мужем собрали уже больше $35 млн. Но тут разговор зашел о детях пары и о том, что они знают о войне в Украине.

"Моя дочь, ей скоро будет восемь лет, недавно подошла ко мне и спросила: "В Украине война?" – "Да". – "А ты же из Украины?" – "Да". – "Тогда я наполовину украинка! Ес!" И тогда я заплакала – она так этим гордится", – рассказала Кунис.

ВИДЕО

Видео: Josh Horowitz / YouTube