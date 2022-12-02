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02 декабря, 2022
 
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"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой

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Волочкова: Растянуть удовольствие
Волочкова: Растянуть удовольствие
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 2 декабря опубликовала в Instagram видео своей тренировки.

Балерина показала упражнения на растяжку. В ролике она предстала в белых облегащих брюках.

"Растянуть удовольствие", – написала она.

Подписчики раскритиковали ее в комментариях.

"Как бы не вывалилась растяжка", – написала фолловер anisonyannana.

"Кроме как ногами махать ничего не умеет", – прокомментировала akylovishzhanna.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины. Балерина внесена в базу "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины.

Теги: Анастасия Волочкова, растяжка, балерина, шпагат, тренировка
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