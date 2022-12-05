Бульвар Шоубиз
 
05 декабря, 2022
 
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49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса

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Клум в июне исполнилось 49 лет
Клум в июне исполнилось 49 лет
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 3 декабря опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена во время примерки платья.

Модель предстала в леопардовом платье с глубоким декольте.

Клум продемонстрировала бюст с верхнего ракурса в момент, когда стилист булавками закалывал ткань платья в области груди.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Клум является судьей шоу "Топ-модель по-немецки" на телеканале UPN. 18-й сезон стартовал 11 ноября.

Теги: платье, шоу, модель, Хайди Клум, грудь, декольте
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