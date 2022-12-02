Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2022
 
Новости

"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл

Кэмпбелл: Флюиды Майами
Кэмпбелл: Флюиды Майами
Фото: naomi / Instagram

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл 1 декабря опубликовала в Instagram фото, снятое во время ее отдыха в Майами.

"Флюиды Майами", – написала она.

"Она постарела изящно", – прокомментировала подписчица darkskinchris77.

Контекст:

Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью, и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила. 

Позже Кэмпбелл призналась, что дочь является ее биологическим ребенком.

Теги: Майами, Наоми Кэмпбелл, отдых, модель, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Мне нравится слоган "Переживемо зиму разом". Непонятно только, почему четная сторона нашей улицы переживает ее отдельно
Военный дневник харьковчанки Гин: Мне нравится слоган "Переживемо зиму разом". Непонятно только, почему четная сторона нашей улицы переживает ее отдельно
  Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела"
  Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 