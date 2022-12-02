"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл

"Флюиды Майами", – написала она.

"Она постарела изящно", – прокомментировала подписчица darkskinchris77.

Контекст:

Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью, и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила.

Позже Кэмпбелл призналась, что дочь является ее биологическим ребенком.