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01 декабря, 2022
 
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"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают

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Волочкова возмутила сеть своим шпагатом
Волочкова возмутила сеть своим шпагатом
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 30 ноября опубликовала в Instagram подборку снимков в кружевном боди.

На одном из фото Волочкова показывает растяжку, стоя на одной ноге.

"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" – прокомментировала подписчица _cherish_mee_.

"Второе фото – просто жесть! Лучше бы одно место прикрыли!" – написала nataliosipova6488.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины. Балерина внесена в базу "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины.

Теги: Анастасия Волочкова, растяжка, балерина, фото, шпагат, белье, обувь, каблуки
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