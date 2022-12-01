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01 декабря, 2022
 
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40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото

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Мейхер показала одежду своего именного бренда
Мейхер показала одежду своего именного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 1 декабря в Instagram своего именного бренда одежды разместила снимки, для которых позировала в сером шерстяном костюме.

Певица представила комплект, состоящий из удлиненного свитера и облегающей юбки. Мейхер показала вид спереди и сзади, засветив пятую точку в облегающей юбке.

Образ она дополнила черными массивными ботильонами.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: бренд, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, одежда
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