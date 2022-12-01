Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2022
 
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49-летняя Клум снялась в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост

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Клум: Скажи Cheese
Клум: Скажи Cheese
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 1 декабря опубликовала в Instagram фото, для которого позировала стоя.

Клум позировала в корсете из полупрозрачной ткани, брюках и высоких перчатках.

"Скажи Cheese", – написала она.

Эту фразу традиционно предлагают произнести фотографы, чтобы вызвать улыбку на лице человека, которого фотографируют. 

Также Клум в посте указала название проекта  "Топ-модель по-немецки 2023".

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Клум является судьей шоу "Топ-модель по-немецки" на телеканале UPN. 18-й сезон стартовал 11 ноября.

Теги: модель, Хайди Клум, фото, корсет
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