49-летняя Клум снялась в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост

Клум позировала в корсете из полупрозрачной ткани, брюках и высоких перчатках.

"Скажи Cheese", – написала она.

Эту фразу традиционно предлагают произнести фотографы, чтобы вызвать улыбку на лице человека, которого фотографируют.

Также Клум в посте указала название проекта "Топ-модель по-немецки 2023".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)