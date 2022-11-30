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30 ноября, 2022
 
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"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories

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Потап и Каменских поженились в 2019 году
Потап и Каменских поженились в 2019 году
Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 30 ноября в Stories Instagram поделился постом подписчицы с цитатой из песни своей жены, украинской певицы Насти Каменских.

На фото, являющимся обложкой трека "Коли мине війна" Каменских запечатлена среди колосьев пшеницы.

"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" – цитата из композиции вынесена в пост. Его сопровождает также отзыв о композиции.

"Как же отзывается эта песня в сердце. До слез..." – призналась подписчица.

Фото: realpotap / Instagram
Фото: realpotap / Instagram

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

После возвращения в Украину артисты не давали совместных интервью и не публиковали совместные фото. В сети заподозрили, что супруги расстались.

Теги: война, Потап и Настя, Потап, рэпер, фото, развод, Алексей Потапенко, продюсер
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