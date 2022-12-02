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02 декабря, 2022
 
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Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото

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Цимбалюк был женат дважды
Цимбалюк был женат дважды
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который заявил о расставании с женой летом 2022 года, 2 декабря опубликовал в Stories Instagram селфи-снимок со своей новой возлюбленной.

Актер снялся без одежды, засветив торс. Он позировал, обнимая свою избранницу, которая запечатлена спиной к объективу.

Цимбалюк сделал снимок черно-белым, сопроводив его эмодзи в виде красного сердца.

Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Контекст:

Цимбалюк был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022 года сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. В августе Цимбалюк говорил, что ему не нужны новые отношения, так как он продолжает любить бывшую жену.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Имя новой избранницы Цимбалюк не разглашает и скрывает на фото ее лицо..

Теги: актер, селфи, фото, объятия, девушка, брак, Тарас Цимбалюк, одежда, торс
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