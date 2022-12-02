Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины

"Через "Краковец". Очереди небольшие, если не на грузовике. Границу прошла за полтора часа", – ответила телеведущая.

Пост она сопроводила селфи-снимком, для которого позировала в очках с желтой оправой.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".