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02 декабря, 2022
 
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Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины

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Никитюк рассказала, сколько времени ей понадобилось для пересечения границы Украины и Польши
Никитюк рассказала, сколько времени ей понадобилось для пересечения границы Украины и Польши
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 2 декабря в Instagram Stories ответила на вопрос подписчицы, как она пересекает границу Украины и есть ли очереди.

"Через "Краковец". Очереди небольшие, если не на грузовике. Границу прошла за полтора часа", – ответила телеведущая.

Пост она сопроводила селфи-снимком, для которого позировала в очках с желтой оправой.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: телевидение, Украина, Польша, граница, телеведущая, селфи, Леся Никитюк, границы
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