Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео

Реус и Налчаджиоглу разыграли сцену ссоры.

По сюжету Реус приготовила чай из сушеных листьев и чеснока. Напиток у нее получился невкусным. Девушка упрекнула своего жениха, что тот смотрит телевизор и не помогает ей. Налчаджиоглу предложил своей избраннице готовый чай и заявил, что она может впредь обращаться к ему за помощью.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.