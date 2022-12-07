"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами

Балерина заявила, что решила полностью переделать свою баню и представила банщика, который поможет ей в этом.

Волочкова позировала в парилке, подняв поджатые ноги. Также она поделилась роликом, в котором банщик бьет ее вениками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Отвратительное третье фото. Как не стыдно? Это просто жесть", – прокомментировала подписчица iulianak6.

"Забуханная, капец", – написал adamoff.vit.