"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами

Балерина заявила, что решила полностью переделать свою баню и представила банщика, который поможет ей в этом.
Волочкова позировала в парилке, подняв поджатые ноги. Также она поделилась роликом, в котором банщик бьет ее вениками.
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"Отвратительное третье фото. Как не стыдно? Это просто жесть", – прокомментировала подписчица iulianak6.
"Забуханная, капец", – написал adamoff.vit.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург, РФ). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины. Балерина внесена в базу "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины.