"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку

Актер не стал подписывать снимок. "Обозреватель" пишет, что избранницей актера является основательница одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды Светлана Готочкина.
Пара пока что официально не подтверждала свои отношения.
Экс-супруга актера, украинский визажист Тина Антоненко, в этот же день разместила в Facebook публикацию, которую посвятила своему дню рождения.
"Сегодня мне 31. Я никогда не говорила о своем дне рождения, но в этот раз скажу, – написала она. – Этот год показался мне довольно сложным. Еще летом я потеряла семью, потеряла работу, в мою страну произошло полномасштабное вторжение, мой родной город пережил и продолжает переживать больше всего по масштабам горе этой войны, мои родные навсегда травмированы адом Мариуполя, я достигла эмоционального и финансового дна, от которого пришлось самостоятельно оттолкнуться".
Антоненко добавила, что после пережитого считает себя сильной девушкой.
"Я очень горжусь тем, что самостоятельно поднялась с колен и продолжила достойно движение дальше. В самый эмоциональный период моей жизни и в самый уязвимый момент я смогла выбрать себя, защитить свои границы и не сломаться", – добавила она.
Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. 19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев.
В августе Цимбалюк говорил, что ему не нужны новые отношения, так как он продолжает любить бывшую жену.
Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.