"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку

Цимбюлюк прожил в браке со второй женой 10 месяцев Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Актер не стал подписывать снимок. "Обозреватель" пишет, что избранницей актера является основательница одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды Светлана Готочкина.

Пара пока что официально не подтверждала свои отношения.

Скриншот: taras.tsymbaliuk / Instagram



Экс-супруга актера, украинский визажист Тина Антоненко, в этот же день разместила в Facebook публикацию, которую посвятила своему дню рождения.

"Сегодня мне 31. Я никогда не говорила о своем дне рождения, но в этот раз скажу, – написала она. – Этот год показался мне довольно сложным. Еще летом я потеряла семью, потеряла работу, в мою страну произошло полномасштабное вторжение, мой родной город пережил и продолжает переживать больше всего по масштабам горе этой войны, мои родные навсегда травмированы адом Мариуполя, я достигла эмоционального и финансового дна, от которого пришлось самостоятельно оттолкнуться".

Антоненко добавила, что после пережитого считает себя сильной девушкой.

"Я очень горжусь тем, что самостоятельно поднялась с колен и продолжила достойно движение дальше. В самый эмоциональный период моей жизни и в самый уязвимый момент я смогла выбрать себя, защитить свои границы и не сломаться", – добавила она.