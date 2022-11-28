Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
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"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку

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Цимбюлюк прожил в браке со второй женой 10 месяцев
Цимбюлюк прожил в браке со второй женой 10 месяцев
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк 26 ноября разместил в Instagram Stories фото, на котором запечатлен во время поцелуя в губы с девушкой.

Актер не стал подписывать снимок. "Обозреватель" пишет, что избранницей актера является основательница одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды Светлана Готочкина.

Пара пока что официально не подтверждала свои отношения.

Скриншот: taras.tsymbaliuk / Instagram
Скриншот: taras.tsymbaliuk / Instagram

Экс-супруга актера, украинский визажист Тина Антоненко, в этот же день разместила в Facebook публикацию, которую посвятила своему дню рождения.

"Сегодня мне 31. Я никогда не говорила о своем дне рождения, но в этот раз скажу, – написала она. – Этот год показался мне довольно сложным. Еще летом я потеряла семью, потеряла работу, в мою страну произошло полномасштабное вторжение, мой родной город пережил и продолжает переживать больше всего по масштабам горе этой войны, мои родные навсегда травмированы адом Мариуполя, я достигла эмоционального и финансового дна, от которого пришлось самостоятельно оттолкнуться".

Антоненко добавила, что после пережитого считает себя сильной девушкой.

"Я очень горжусь тем, что самостоятельно поднялась с колен и продолжила достойно движение дальше. В самый эмоциональный период моей жизни и в самый уязвимый момент я смогла выбрать себя, защитить свои границы и не сломаться", – добавила она.

https://www.facebook.com/tina.antonenko.5/posts/pfbid02JffXZCqKXPm1t9vyJZP5D5pxNSCycmyyvfWjqZrT6inzPqaH9RB2oDRsXm97oTxRl

Контекст:

Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. 19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. 

В августе Цимбалюк говорил, что ему не нужны новые отношения, так как он продолжает любить бывшую жену.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: развод, Тарас Цимбалюк, Тина Антоненко
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