"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"

Звезда сериалов "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" не считает россиян, которые уехали и осуждают действия президента РФ Владимира Путина, "хорошими россиянами".
"Это совершенно нормальное поведение. Это не хороший россиянин, это человек просто адекватный. Так должно быть. Я не могу дать оценку. Это то же самое, как если человек видит, что упала бабушка, – он подошел и поднял, помог. Я же не скажу, что ты красавчик, ты молодец. Так просто должно быть, и все", – считает актер.
Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась у декабре 2020 года.
Актер с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях против российской пропаганды.