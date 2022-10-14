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14 октября, 2022
 
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"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"

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Актер Тарас Цимбалюк рассказал, кто такие, по его мнению, "адекватные" россияне
Актер Тарас Цимбалюк рассказал, кто такие, по его мнению, "адекватные" россияне
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк считает нормальными россиян, которые сейчас уезжают из России. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу, которое вышло 14 октября.

Звезда сериалов "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" не считает россиян, которые уехали и осуждают действия президента РФ Владимира Путина, "хорошими россиянами".

"Это совершенно нормальное поведение. Это не хороший россиянин, это человек просто адекватный. Так должно быть. Я не могу дать оценку. Это то же самое, как если человек видит, что упала бабушка, – он подошел и поднял, помог. Я же не скажу, что ты красавчик, ты молодец. Так просто должно быть, и все", – считает актер.

Контекст:

Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась у декабре 2020 года.

Актер с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях против российской пропаганды. 

Теги: Россия, Владимир Путин, кино, актер, война России против Украины, Тарас Цимбалюк
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