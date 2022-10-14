"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"

Актер Тарас Цимбалюк рассказал, кто такие, по его мнению, "адекватные" россияне Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Звезда сериалов "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" не считает россиян, которые уехали и осуждают действия президента РФ Владимира Путина, "хорошими россиянами".

"Это совершенно нормальное поведение. Это не хороший россиянин, это человек просто адекватный. Так должно быть. Я не могу дать оценку. Это то же самое, как если человек видит, что упала бабушка, – он подошел и поднял, помог. Я же не скажу, что ты красавчик, ты молодец. Так просто должно быть, и все", – считает актер.