Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2022
 
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Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку

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Каменских и Потап поженились в 2019 году
Каменских и Потап поженились в 2019 году
Фото: potupinastyaf / Instagram

Украинская певица Настя Каменских появилась на рождественской вечеринке вместе с мужем, украинским рэпером Потапом. Соответствующее видео опубликовала в Instagram Stories украинская бизнес-леди Кристина Хроновская.

Супруги вместе исполнили несколько песен.

Скриншот: hrystia / Instagram

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

В последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментировали свои отношения.

Теги: Настя Каменских, Потап, певица, Алексей Потапенко
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