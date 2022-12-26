"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа

В последнее время Каменских не появлялась вместе с мужем на публике и не постила в сети совместные фото Фото: kamenskux / Instagram

"Куда делся Потап?" – написали фолловеры, обратив внимание на то, что артистка на этом фото, как и на многих предыдущих, запечатлена без мужа, украинского рэпера Алексея Потапенко.

"Развелись", – предположили подписчики.

"И обручального кольца на Насте нет", – обратили внимание в сети.