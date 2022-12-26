Бульвар Шоубиз
 
26 декабря, 2022
 
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"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа

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В последнее время Каменских не появлялась вместе с мужем на публике и не постила в сети совместные фото
В последнее время Каменских не появлялась вместе с мужем на публике и не постила в сети совместные фото
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 25 декабря разместила фото, на котором запечатлена в белом мини-платье на фоне украшенных елок.

"Куда делся Потап?" – написали фолловеры, обратив внимание на то, что артистка на этом фото, как и на многих предыдущих, запечатлена без мужа, украинского рэпера Алексея Потапенко.

"Развелись", – предположили подписчики.

"И обручального кольца на Насте нет",  обратили внимание в сети.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

В последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментируют свои отношения.

Теги: Рождество, Настя Каменских, Потап, певица, рэпер, Алексей Потапенко
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