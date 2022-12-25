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25 декабря, 2022
 
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18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью

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18-летняя дочь Меладзе учится в США
18-летняя дочь Меладзе учится в США
Фото: meladzemusic / Instagram

18-летняя дочь украинского продюсера Константина Меладзе, 18-летняя Лия Меладзе 25 декабря в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена со своей 46-летней матерью Яной Сумм.

Они встретились с ней в Латвии. Об этом сообщается на странице подруги Лии Меладзе в Instagram.

Дочь Меладзе редко публикует совместные фото со своими родителями, которые развелись в 2013 году.

Скриншот: meladzemusic / Instagram
Скриншот: meladzemusic / Instagram

Контекст:

Лия Меладзе после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехала в США. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

После развода с Яной Сумм Меладзе в 2015 году женился на украинской певице Вере Брежневой.

Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.

Теги: Латвия, Константин Меладзе, продюсер, родители, Лия Меладзе
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