18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью

Они встретились с ней в Латвии. Об этом сообщается на странице подруги Лии Меладзе в Instagram.
Дочь Меладзе редко публикует совместные фото со своими родителями, которые развелись в 2013 году.
Лия Меладзе после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехала в США. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).
После развода с Яной Сумм Меладзе в 2015 году женился на украинской певице Вере Брежневой.
Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.