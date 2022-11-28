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28 ноября, 2022
 
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"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне

Лия Меладзе дочь Константина Меладзе от первого брака
Лия Меладзе – дочь Константина Меладзе от первого брака 
Фото: meladzemusic / Instagram

Дочь украинского продюсера Константина Меладзе, 18-летняя Лия Меладзе заявила, что ей сложно жить и учиться в США, так как сейчас она преодолевает состояние тревожно-депрессивного расстройства. Об этом она сообщила 27 ноября в Instagram Stories.

"Мне трудно, потому что у меня дома война, мне трудно, потому что я выхожу из тревожно-депрессивного расстройства. Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет. Я никогда не буду сравнивать свою боль с болью и страхом тех, кто сейчас в опасности. Я замечаю все свои привилегии в этой жизни, И я знаю, что эти привилегии я обязана использовать на пользу людям. Именно поэтому я сейчас здесь и учусь на психотерапевта", – написала она.

Дочь Меладзе подчеркнула, что не хотела бы, чтобы ее слова воспринимали как жалобы и отметила, что планирует после учебы в США вернуться в Украину

"У меня нет права жаловаться и я это знаю. Я люблю свою страну и своих людей, и вскоре хочу вернуться. Хочу помогать, быть полезной", – написала она.

Скриншот: meladzeliya / Instagram
Скриншот: meladzeliya / Instagram

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. 1 марта 2022 года ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.

Теги: США, война России против Украины, Константин Меладзе, Лия Меладзе
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