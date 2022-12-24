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24 декабря, 2022
 
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"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе

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Кошевой до 2019 года работал вместе с Зеленским
Кошевой до 2019 года работал вместе с Зеленским
Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой не полностью смотрел выступление своего экс-коллеги, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского в Конгрессе. Об этом он заявил 23 декабря в студии "Сніданок з "1+1".

"Я смотрел не полностью. Я потом читал эти тезисы все, весь тот посыл, который он давал в Конгрессе. Я ему написал, что ты снова весь мир поставил на уши", – сказал Кошевой.

По словам актера, президент Украины в ответ написал: "Спасибо" – и отправил изображение жеста "коза". 

Контекст:

До весны 2019 года Зеленский руководил студией "Квартал 95", а затем был избран президентом Украины.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Зеленский прибыл в Вашингтон на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

Теги: США, Конгресс США, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, студия Квартал 95, визит
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