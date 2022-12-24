"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе

Кошевой до 2019 года работал вместе с Зеленским Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

"Я смотрел не полностью. Я потом читал эти тезисы все, весь тот посыл, который он давал в Конгрессе. Я ему написал, что ты снова весь мир поставил на уши", – сказал Кошевой.

По словам актера, президент Украины в ответ написал: "Спасибо" – и отправил изображение жеста "коза".