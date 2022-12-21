Зеленский прилетел в Вашингтон на военном самолете США, в Польшу он добирался поездом в сопровождении посла Бринк – СМИ

Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителей администрации США.

По их словам, США принимали активное участие в мерах безопасности, чтобы доставить Зеленского из Украины, а потом обратно в страну.

Это было решение президента, рассказал высокопоставленный чиновник администрации США.

Как отметил телеканал, Зеленский планирует покинуть Вашингтон сразу после выступления перед Конгрессом США, таким образом его визит займет несколько часов.

В рамках поездки Зеленский сначала на поезде отправился в Польшу, его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк. В Вашингтон Зеленский вылетел из аэропорта Якенка под городом Жешув.