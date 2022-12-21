Зеленский прилетел в Вашингтон на военном самолете США, в Польшу он добирался поездом в сопровождении посла Бринк – СМИ

Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителей администрации США.
По их словам, США принимали активное участие в мерах безопасности, чтобы доставить Зеленского из Украины, а потом обратно в страну.
Это было решение президента, рассказал высокопоставленный чиновник администрации США.
Как отметил телеканал, Зеленский планирует покинуть Вашингтон сразу после выступления перед Конгрессом США, таким образом его визит займет несколько часов.
В рамках поездки Зеленский сначала на поезде отправился в Польшу, его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк. В Вашингтон Зеленский вылетел из аэропорта Якенка под городом Жешув.
Согласно графику визита украинского лидера, в 21.00 по Киеву президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу. Затем в 23.30 по Киеву президенты Украины и США проведут совместную пресс-конференцию, а позже, ориентировочно в 2.30 22 декабря по киевскому времени, Зеленский выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.
В Белом доме уточнили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.