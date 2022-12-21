ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Байден о визите Зеленского в США: Нужно многое обсудить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден заявил, что ждет встречи с Зеленским
Байден заявил, что ждет встречи с Зеленским
Фото: EPA

Президент США Джо Байден прокомментировал в Twitter встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 21 декабря.

Байден ответил на твит Зеленского, в котором тот сообщал о поездке в США.

"Надеюсь, у вас хорошо проходит полет, Владимир. Я очень рад видеть вас здесь. Есть много того, что нужно обсудить", – написал президент США.

Зеленский писал, что находится в пути в США, чтобы укрепить устойчивость и обороноспособность Украины. Он анонсировал, что с Байденом будет обсуждать сотрудничество двух стран. Также Зеленский планирует выступить в Конгрессе США и провести ряд двусторонних встреч.

Контекст:

Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Ожидается, что встреча состоится на лужайке у Белого дома в 21.00 по киевскому времени.

Это его первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена

Теги: США, Джо Байден, Владимир Зеленский, война России против Украины, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото
"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото
Жена Тигипко снялась с разведенными ногами
Жена Тигипко снялась с разведенными ногами
На фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко
На фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко
"Как там погода в Монако?" Автор песни про Бориса Джонсона записал ролик о Жеваго
"Как там погода в Монако?" Автор песни про Бориса Джонсона записал ролик о Жеваго
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут
"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут
Группа "Жадан і Собаки" озвучила сумму, которую собрала осенью на концертах в поддержку украинской армии
Группа "Жадан і Собаки" озвучила сумму, которую собрала осенью на концертах в поддержку украинской армии
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear Актуально
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (116918)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (84121)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (40676)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (36275)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (32738)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (27757)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (22266)
8
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (19380)
 
 
 
 