Зеленский отправился в США. Это его первый зарубежный визит за время полномасштабного вторжения России

Зеленский в Вашингтоне встретится с Байденом и выступит перед Конгрессом Фото: EPA

"С передовых позиций украинских защитников в Бахмуте президент Украины отправился в США с официальным визитом", – написал Никифоров.

В Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Главы государств планируют обсудить "всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности", добавил пресс-секретарь.

Кроме того, Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

О том, что Зеленский собирается в США, накануне сообщили американские СМИ. По их данным, подробности визита держались в секрете из соображений безопасности.

Это первый зарубежный визит Зеленского с конца февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

По данным CNN, визит продлится всего несколько часов. Ожидается, что Зеленский и Байден проведут совместную пресс-конференцию и Байден объявит о новом пакете помощи для Украины, который в том числе включает средства противовоздушной обороны.

Никифоров ранее говорил, что сам факт выезда Зеленского за пределы Украины будет громким информационным поводом – "как выстрел". "Поэтому возможность того, что он куда-то поедет, есть. И мы этот "патрон" бережем для чего-то, что сможем использовать с максимальной эффективностью", – заявил он в начале декабря.

20 декабря Зеленский посетил Бахмут Донецкой области – город, в районе которого уже несколько месяцев идут интенсивные бои. Там президент встретился с украинскими военными и вручил награды. Защитники передали ему флаг Украины и попросили отдать его "тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов". Зеленский заверил, что это "обязательно сделают".

Украинские военнослужащие, которые были на встрече, сообщили, что флаг передадут Конгрессу США.