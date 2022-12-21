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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Вашингтоне готовятся к визиту Зеленского на этой неделе – СМИ

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Зеленский, вероятно, повезет в Вашингтон флаг, который ему дали защитники в Бахмуте
Зеленский, вероятно, повезет в Вашингтон флаг, который ему дали защитники в Бахмуте
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично выступить на совместном заседании Конгресса США на этой неделе, сообщает американское издание Axios, ссылаясь на источники среди высокопоставленных лиц США.

По информации журналистов, в Вашингтоне готовятся к визиту Зеленского, в частности, полиция Капитолия усиливает охрану. 

Ожидается, что Зеленский поблагодарит Конгресс за предоставленную помощь и озвучит аргументы, почему Украине нужна дополнительная поддержка. Визит, согласно данным СМИ, может состояться в среду, 21 декабря. 

CNN, ссылаясь на источники, сообщает, что визит окончательно еще не согласован и держится в секрете из соображений безопасности. 

Это будет первая поездка Зеленского с зарубежным визитом за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что сам факт выезда Зеленского за пределы Украины будет громким информационным поводом – "как выстрел". "Поэтому возможность того, что он куда-то поедет, есть. И мы этот "патрон" бережем для чего-то, что сможем использовать с максимальной эффективностью", – заявлял он в интервью, вышедшем в начале декабря. 

20 декабря Зеленский посетил Бахмут Донецкой области – город, в районе которого уже несколько месяцев идут интенсивные бои. Там президент встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды. Защитники передали ему флаг Украины и попросили отдать его "тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов". Зеленский заверил, что это "обязательно сделают". 

Этот флаг отправится в Конгресс США, сообщал замглавы всеукраинского объединения "Свобода", экс-депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, который сейчас защищает Украину.  

https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid02HQWN8UMLhdZvmNQpg63a44gdqtUE8ujL2RpSV2iUDcsWvSeAiRUnPp5fBsLtXF8bl

В вечернем обращении 20 декабря президент сказал, что текущая неделя очень важна для поддержки Украины. "Эта неделя чрезвычайно важна для Украины – для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы – границы Украины", – заявил он. 

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С начала работы администрации президента Джо Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юрий Сиротюк, Конгресс США, флаг, Вашингтон, военная помощь, Владимир Зеленский, Бахмут, визит, Сергей Никифоров, капитолий
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