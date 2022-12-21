В Вашингтоне готовятся к визиту Зеленского на этой неделе – СМИ

Зеленский, вероятно, повезет в Вашингтон флаг, который ему дали защитники в Бахмуте Фото: ЕРА

По информации журналистов, в Вашингтоне готовятся к визиту Зеленского, в частности, полиция Капитолия усиливает охрану.

Ожидается, что Зеленский поблагодарит Конгресс за предоставленную помощь и озвучит аргументы, почему Украине нужна дополнительная поддержка. Визит, согласно данным СМИ, может состояться в среду, 21 декабря.

CNN, ссылаясь на источники, сообщает, что визит окончательно еще не согласован и держится в секрете из соображений безопасности.

Это будет первая поездка Зеленского с зарубежным визитом за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что сам факт выезда Зеленского за пределы Украины будет громким информационным поводом – "как выстрел". "Поэтому возможность того, что он куда-то поедет, есть. И мы этот "патрон" бережем для чего-то, что сможем использовать с максимальной эффективностью", – заявлял он в интервью, вышедшем в начале декабря.

20 декабря Зеленский посетил Бахмут Донецкой области – город, в районе которого уже несколько месяцев идут интенсивные бои. Там президент встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды. Защитники передали ему флаг Украины и попросили отдать его "тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов". Зеленский заверил, что это "обязательно сделают".

Этот флаг отправится в Конгресс США, сообщал замглавы всеукраинского объединения "Свобода", экс-депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, который сейчас защищает Украину.

В вечернем обращении 20 декабря президент сказал, что текущая неделя очень важна для поддержки Украины. "Эта неделя чрезвычайно важна для Украины – для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы – границы Украины", – заявил он.