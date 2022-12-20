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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Текущая неделя очень важна для получения поддержки, необходимой для освобождения всей территории Украины – Зеленский

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Зеленский: Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед
Зеленский: Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 20 декабря заявил, что эта неделя важна для получения Украиной поддержки, необходимой для прохождения зимы и следующего года, а также для освобождения всех украинских территорий, оккупированных Россией.

Текст обращения опубликован на сайте главы государства. 

Зеленский рассказал, что вернулся из Бахмута Донецкой области, и призвал поддерживать украинских защитников.

"Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для результатов, которых ожидают все украинцы. Которых ожидают все наши города и села на линии фронта. Это Марьинка, это Угледар, это Торецк, это Соледар, Клещеевка... Это наша Луганская область, это наш юг Украины, это наш Крым. Украина ничего своего не будет оставлять врагу, – добавил он. – Эта неделя чрезвычайно важна для Украины – для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы – границы Украины". 

Президент добавил, что в Бахмуте защитники передали ему флаг Украины и попросили отдать его "тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов". Зеленский заверил, что это "обязательно сделают". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году РФ оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил полномасштабную войну против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Луганская область, граница, флаг, Марьинка, Соледар, Владимир Зеленский, война России против Украины, границы, деоккупация
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