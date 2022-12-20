После поездки Зеленского в Бахмут в Госдуме и Кремле заявили, что Путин "ездил" в зону "СВО"

Куда именно Путин ездил, ни в Кремле, ни в Госдуме не сообщили Фото: ЕРА

Первым об этом заявил в Telegram депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Гурулев. Он написал, что "неспроста президент специально поехал в зону "спецоперации", рассуждая о ситуации на фронте, в частности в направлении Бахмута и Марьинки Донецкой области. Позже "Российская газета" заявила, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "подтвердил" такой визит Путина.

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", – сказал Песков.

Сообщение Гурулева было опубликовано после того, как стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Бахмуте.

Подтверждений "визита" Путина в "зону "СВО" не публикуют. Также нет конкретной информации, куда именно он "ездил".