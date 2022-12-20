После поездки Зеленского в Бахмут в Госдуме и Кремле заявили, что Путин "ездил" в зону "СВО"

Первым об этом заявил в Telegram депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Гурулев. Он написал, что "неспроста президент специально поехал в зону "спецоперации", рассуждая о ситуации на фронте, в частности в направлении Бахмута и Марьинки Донецкой области. Позже "Российская газета" заявила, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "подтвердил" такой визит Путина.
"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", – сказал Песков.
Сообщение Гурулева было опубликовано после того, как стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Бахмуте.
Подтверждений "визита" Путина в "зону "СВО" не публикуют. Также нет конкретной информации, куда именно он "ездил".
В районе Бахмута несколько месяцев идут ожесточенные бои. Там сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 20 декабря Зеленский приехал в Бахмут. Там он встретился с военными, пообщался с ними и вручил награды украинским бойцам.
В Кремле заявляли, что в пятницу, 16 декабря, Путин "в течение всего дня работал" в объединенном штабе родов войск, задействованных в войне против Украины.