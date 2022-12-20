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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После поездки Зеленского в Бахмут в Госдуме и Кремле заявили, что Путин "ездил" в зону "СВО"

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Куда именно Путин ездил, ни в Кремле, ни в Госдуме не сообщили
Куда именно Путин ездил, ни в Кремле, ни в Госдуме не сообщили
Фото: ЕРА

В Госдуме РФ и Кремле заявляют о поездке президента России Владимира Путина якобы в зону проведения войны России против Украины (в РФ ее называют "специальной военной операцией").

Первым об этом заявил в Telegram депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Гурулев. Он написал, что "неспроста президент специально поехал в зону "спецоперации", рассуждая о ситуации на фронте, в частности в направлении Бахмута и Марьинки Донецкой области. Позже "Российская газета" заявила, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "подтвердил" такой визит Путина. 

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", – сказал Песков. 

Сообщение Гурулева было опубликовано после того, как стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Бахмуте. 

Подтверждений "визита" Путина в "зону "СВО" не публикуют. Также нет конкретной информации, куда именно он "ездил".

Контекст:

В районе Бахмута несколько месяцев идут ожесточенные бои. Там сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 20 декабря Зеленский приехал в Бахмут. Там он встретился с военными, пообщался с ними и вручил награды украинским бойцам.

В Кремле заявляли, что в пятницу, 16 декабря, Путин "в течение всего дня работал" в объединенном штабе родов войск, задействованных в войне против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут
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