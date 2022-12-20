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Соловей: Путин отказался от публичных выступлений из-за ухудшающегося здоровья. Он не может выдерживать интенсивное напряжение несколько часов подряд

 
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Соловей про Путина: Выдерживать пресс-конференцию или прямую линию он в настоящий момент совершенно точно не в состоянии. У него есть медицинские противопоказания
Соловей про Путина: Выдерживать пресс-конференцию или прямую линию он в настоящий момент совершенно точно не в состоянии. У него есть медицинские противопоказания
Фото: Валерий Соловей / Instagram

Состояние здоровья президента России Владимира Путина ухудшается, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей.

Он отметил, что репутация, которую Путин себе создавал на протяжении последних более чем 20 лет, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину разрушена и сейчас глава Кремля находится в настолько проигрышной ситуации, что "стал для себя допускать" потерю территорий, оккупированных до вторжения. 

"Владимира Владимировича перестают уважать даже на постсоветском пространстве, что ему демонстрируют. Весь тот капитал, который он создавал на протяжении 22 лет, оказался в течение последних 9–10 месяцев пошедшим в пыль. Он разрушается и будет разрушаться еще быстрее. Поэтому Путин ищет выход из всего этого. Ну и добавьте ухудшающееся здоровье. По этой причине он отказался от публичных выступлений", – сказал Соловей, отвечая на вопрос, "что в голове у Путина". 

По мнению Соловья, если бы пресс-конференцию организовали, глава Кремля "нашелся бы что сказать". 

"Он бы нашелся, что сказать. Вопросы были бы профильтрованы – были бы отобраны именно те, которые ему психологически комфортны. Но он не может несколько часов подряд сейчас выдерживать интенсивное напряжение. То есть он мог бы теоретически обратиться с посланием Федеральному собранию, которое занимает, как правило, не больше часа, но три-четыре часа, как он раньше делал, – а то и более четырех – выдерживать пресс-конференцию или прямую линию он в настоящий момент совершенно точно не в состоянии. У него есть медицинские противопоказания. И вот все это если мы возьмем, то мы понимаем, что он находится не в самом лучшем состоянии духа. Это я мягко формулирую, очень мягко. И он раздосадован, он зол, он считает, что виноваты все вокруг, кроме него", – добавил Соловей. 

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

О том, что Путин в этом году впервые за 10 лет не будет проводить итоговую пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Пропагандисты из российского агентства "РИА Новости", ссылаясь на источники, сообщали, что 27 декабря может состояться обращение Путина к Федеральному собранию, но Песков опроверг и такую возможность.

По данным британской разведки, пресс-конференцию отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России. В Кремле опасаются, что любое мероприятие с участием Путина может превратиться в "несанкционированное обсуждение" войны России против Украины, заявляют в разведке. 

По информации The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ. 

О таких же мотивах отмены пресс-конференции Путина говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Просто он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то вспыхнет – какая-то "бавовна" или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом?" – заявлял он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, здоровье, Валерий Соловей, болезнь, пресс-конференция
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