Соловей: Путин отказался от публичных выступлений из-за ухудшающегося здоровья. Он не может выдерживать интенсивное напряжение несколько часов подряд

Соловей про Путина: Выдерживать пресс-конференцию или прямую линию он в настоящий момент совершенно точно не в состоянии. У него есть медицинские противопоказания Фото: Валерий Соловей / Instagram

Он отметил, что репутация, которую Путин себе создавал на протяжении последних более чем 20 лет, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину разрушена и сейчас глава Кремля находится в настолько проигрышной ситуации, что "стал для себя допускать" потерю территорий, оккупированных до вторжения.

"Владимира Владимировича перестают уважать даже на постсоветском пространстве, что ему демонстрируют. Весь тот капитал, который он создавал на протяжении 22 лет, оказался в течение последних 9–10 месяцев пошедшим в пыль. Он разрушается и будет разрушаться еще быстрее. Поэтому Путин ищет выход из всего этого. Ну и добавьте ухудшающееся здоровье. По этой причине он отказался от публичных выступлений", – сказал Соловей, отвечая на вопрос, "что в голове у Путина".

По мнению Соловья, если бы пресс-конференцию организовали, глава Кремля "нашелся бы что сказать".

"Он бы нашелся, что сказать. Вопросы были бы профильтрованы – были бы отобраны именно те, которые ему психологически комфортны. Но он не может несколько часов подряд сейчас выдерживать интенсивное напряжение. То есть он мог бы теоретически обратиться с посланием Федеральному собранию, которое занимает, как правило, не больше часа, но три-четыре часа, как он раньше делал, – а то и более четырех – выдерживать пресс-конференцию или прямую линию он в настоящий момент совершенно точно не в состоянии. У него есть медицинские противопоказания. И вот все это если мы возьмем, то мы понимаем, что он находится не в самом лучшем состоянии духа. Это я мягко формулирую, очень мягко. И он раздосадован, он зол, он считает, что виноваты все вокруг, кроме него", – добавил Соловей.

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