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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов считает, что пресс-конференцию Путина отменили из-за опасений, что "вспыхнет "бавовна" или что-то бабахнет"

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Путин в этом году впервые за 10 лет отказался от итоговой пресс-конференции
Путин в этом году впервые за 10 лет отказался от итоговой пресс-конференции
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин отказался от проведения итоговой пресс-конференции, потому что боится, "что где-то что-то бабахнет". Об в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, запись комментария обнародовал канал ICTV.

"Просто он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то вспыхнет – какая-то "бавовна" или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом? Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека", – сказал Данилов. 

Он заявил, что для Украины это очень опасно.

"Это для нас очень опасно, потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество, – и все те руководители, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, – конечно, они сейчас будут сопротивляться. Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию – ноль", – добавил Данилов.

Контекст:

О том, что Путин в этом году впервые за 10 лет не будет проводить итоговую пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Пропагандисты из российского агентства "РИА Новости", ссылаясь на источники, сообщали, что 27 декабря может состояться обращение Путина к Федеральному собранию, но Песков опроверг и такую возможность.

По данным британской разведки, пресс-конференцию отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России. В Кремле опасаются, что любое мероприятие с участием Путина может превратиться в "несанкционированное обсуждение" войны России против Украины, заявляют в разведке. 

По информации The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Кремль, Дмитрий Песков, безопасность, пресс-конференция, Алексей Данилов
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