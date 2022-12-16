Данилов считает, что пресс-конференцию Путина отменили из-за опасений, что "вспыхнет "бавовна" или что-то бабахнет"

"Просто он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то вспыхнет – какая-то "бавовна" или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом? Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека", – сказал Данилов.
Он заявил, что для Украины это очень опасно.
"Это для нас очень опасно, потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество, – и все те руководители, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, – конечно, они сейчас будут сопротивляться. Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию – ноль", – добавил Данилов.
О том, что Путин в этом году впервые за 10 лет не будет проводить итоговую пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Пропагандисты из российского агентства "РИА Новости", ссылаясь на источники, сообщали, что 27 декабря может состояться обращение Путина к Федеральному собранию, но Песков опроверг и такую возможность.
По данным британской разведки, пресс-конференцию отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России. В Кремле опасаются, что любое мероприятие с участием Путина может превратиться в "несанкционированное обсуждение" войны России против Украины, заявляют в разведке.
По информации The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ.