Данилов считает, что пресс-конференцию Путина отменили из-за опасений, что "вспыхнет "бавовна" или что-то бабахнет"

Путин в этом году впервые за 10 лет отказался от итоговой пресс-конференции Фото: ЕРА

"Просто он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то вспыхнет – какая-то "бавовна" или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом? Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека", – сказал Данилов.

Он заявил, что для Украины это очень опасно.

"Это для нас очень опасно, потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество, – и все те руководители, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, – конечно, они сейчас будут сопротивляться. Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию – ноль", – добавил Данилов.