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В британской разведке назвали возможную причину первой за 10 лет отмены ежегодной пресс-конференции Путина

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В Кремле опасаются "несанкционированного" обсуждения войны на мероприятии с участием Путина, считают в британской разведке
В Кремле опасаются "несанкционированного" обсуждения войны на мероприятии с участием Путина, считают в британской разведке
Фото: ЕРА

Ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России. Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки, опубликованном министерством обороны Соединенного Королевства 13 декабря.

Это первый случай за 10 лет, когда Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию в конце года, не было в этом году и прямой линии главы Кремля с населением РФ, отмечается в сообщении. 

Авторы обзора считают, что пресс-конференция была важным пунктом в календаре публичных выступлений Путина и часто использовалась как возможность продемонстрировать его якобы честность.

"Хотя вопросы почти наверняка обычно обсуждаются заранее, отмена пресс-конференции, скорее всего, связана с растущими опасениями по поводу распространения антивоенных настроений в России. Кремлевские чиновники почти наверняка чрезвычайно чувствительны к возможности того, что любое мероприятие с участием Путина может превратиться в несанкционированное обсуждение "специальной военной операции", – подчеркивают авторы сообщения. 

Контекст:

О том, что Путин не будет в этом году проводить пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Пропагандисты из российского агентства "РИА Новости", ссылаясь на источники, сообщали, что 27 декабря может состояться обращение Путина к Федеральному собранию, но Песков опроверг и такую возможность.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, пропаганда, Дмитрий Песков, разведка, пресс-конференция
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