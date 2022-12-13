В британской разведке назвали возможную причину первой за 10 лет отмены ежегодной пресс-конференции Путина

Это первый случай за 10 лет, когда Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию в конце года, не было в этом году и прямой линии главы Кремля с населением РФ, отмечается в сообщении.

Авторы обзора считают, что пресс-конференция была важным пунктом в календаре публичных выступлений Путина и часто использовалась как возможность продемонстрировать его якобы честность.

"Хотя вопросы почти наверняка обычно обсуждаются заранее, отмена пресс-конференции, скорее всего, связана с растущими опасениями по поводу распространения антивоенных настроений в России. Кремлевские чиновники почти наверняка чрезвычайно чувствительны к возможности того, что любое мероприятие с участием Путина может превратиться в несанкционированное обсуждение "специальной военной операции", – подчеркивают авторы сообщения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/mX2eOfZ1Ra



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/vMCW0kVA6m — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 13, 2022