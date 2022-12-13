Шустер: Если Путин хочет, чтобы война была долгой, значит, россияне не готовы к наступательным действиям

В том, что Путин заговорил о "долгой войне", Шустер видит признак неготовности армии оккупантов к наступлению Фото: EPA

"Путин на этой неделе заявил, что война будет долгой. И я считаю, что это не его прогноз – это его желание: чтобы она была долгой. Потому что это ему выгодно. Это в его интересах", – убежден Шустер.

Телеведущий заметил, что РФ начинала войну с уверенностью, что возьмет "Киев за три дня", а спустя девять месяцев россиян готовят к тому, что "война будет долгой".

"И я думаю, что раз он [Путин] так хочет [затянуть войну], то есть у него причины для этого. Значит, они [российские военные] не готовы к наступательным действиям", – полагает он.

По мнению журналиста, единственное, что на данный момент могут делать оккупанты, – это обстреливать территорию Украины и наносить ущерб и людям, и инфраструктуре.

"Дальше у них проблема. У них проблема со всем. То есть наступает зима – зимней экипировки нет. Я уже слышу, что все равно новое вооружение какое-то поступает, но не в огромных количествах. Но поступает. И новые танки. Надо это подчеркнуть. Но все равно у них это... Я как-то говорил [про] "три зимы". Вот я думаю, что на это они и надеются", – заявил Шустер.

Затягивая военные действия, россияне рассчитывают, что смогут "подготовить немножко армию, каким-то образом наладить оснащение" и после этого "попытаться что-то сделать" в Украине, допускает телеведущий.

"Вот это, я думаю, им не надо дать [осуществить]. Потому что сейчас у Украины стратегическое преимущество, и я думаю, что этим надо пользоваться. Но с другой стороны, понимаете, мы не будем обсуждать планы Генерального штаба [ВСУ], потому что мы их не знаем. Это очень просто", – сказал Шустер.

Он акцентировал, что цель Украины при этом – политико-военное поражение Российской Федерации.

"Политическое поражение – это, конечно, некая демократизация России. Но это мечта – в реальности это очень трудно сейчас, в данный момент", – сказал журналист.

Военное поражение России, добавил он, – это возврат Украиной себе тех территории, которые были захвачены РФ.

"Тут с Крымом будет большая проблема, конечно же. Но границы 1991 года по-любому должны вернуться Украине. И только в этом случае могут начаться какие-то переговоры. Но я пока это вижу очень сложным процессом. Реально сложным", – резюмировал Шустер.

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