Шустер: Если Путин хочет, чтобы война была долгой, значит, россияне не готовы к наступательным действиям

"Путин на этой неделе заявил, что война будет долгой. И я считаю, что это не его прогноз – это его желание: чтобы она была долгой. Потому что это ему выгодно. Это в его интересах", – убежден Шустер.
Телеведущий заметил, что РФ начинала войну с уверенностью, что возьмет "Киев за три дня", а спустя девять месяцев россиян готовят к тому, что "война будет долгой".
"И я думаю, что раз он [Путин] так хочет [затянуть войну], то есть у него причины для этого. Значит, они [российские военные] не готовы к наступательным действиям", – полагает он.
По мнению журналиста, единственное, что на данный момент могут делать оккупанты, – это обстреливать территорию Украины и наносить ущерб и людям, и инфраструктуре.
"Дальше у них проблема. У них проблема со всем. То есть наступает зима – зимней экипировки нет. Я уже слышу, что все равно новое вооружение какое-то поступает, но не в огромных количествах. Но поступает. И новые танки. Надо это подчеркнуть. Но все равно у них это... Я как-то говорил [про] "три зимы". Вот я думаю, что на это они и надеются", – заявил Шустер.
Затягивая военные действия, россияне рассчитывают, что смогут "подготовить немножко армию, каким-то образом наладить оснащение" и после этого "попытаться что-то сделать" в Украине, допускает телеведущий.
"Вот это, я думаю, им не надо дать [осуществить]. Потому что сейчас у Украины стратегическое преимущество, и я думаю, что этим надо пользоваться. Но с другой стороны, понимаете, мы не будем обсуждать планы Генерального штаба [ВСУ], потому что мы их не знаем. Это очень просто", – сказал Шустер.
Он акцентировал, что цель Украины при этом – политико-военное поражение Российской Федерации.
"Политическое поражение – это, конечно, некая демократизация России. Но это мечта – в реальности это очень трудно сейчас, в данный момент", – сказал журналист.
Военное поражение России, добавил он, – это возврат Украиной себе тех территории, которые были захвачены РФ.
"Тут с Крымом будет большая проблема, конечно же. Но границы 1991 года по-любому должны вернуться Украине. И только в этом случае могут начаться какие-то переговоры. Но я пока это вижу очень сложным процессом. Реально сложным", – резюмировал Шустер.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля войска РФ под давлением и после успешных действий ВСУ покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба ВСУ, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
С 24 февраля по 12 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 94 760 военных убитыми.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".
7 декабря Путин заверил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости" и вскользь заявил, что война может затянуться. "Ну конечно, это длительный процесс может быть", – заявил он.