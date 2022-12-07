Путин заявил, что война может быть "длительным процессом", и назвал цифру отправленных на передовую российских мобилизованных

Отвечая на вопрос, стоит ли россиянам ждать второй волны мобилизации, Путин заверил, что якобы "необходимости в проведении мобилизационных мероприятий ни для государства, ни для министерства обороны [РФ] нет".
Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных россиян 150 тыс. находятся в зоне боевых действий. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
Путин утверждает, что в "боевом резерве" оккупантов сейчас находится 150 тыс. мобилизованных.
Путин на этой же встрече дал понять, что развязанная Россией война в Украине может затянуться. Соответствующий видеофрагмент выступления главы Кремля обнародовал Telegram-канал "Смотри".
"Ну конечно, это длительный процесс может быть", – допустил он.
7 ноября Путин рассказывал, что около 50 тыс. мобилизованных российских военнослужащих принимает непосредственное участие в боевых действиях в Украине. При этом общее число мобилизованных граждан РФ, которые находились к этому моменту "в зоне проведения специальной операции", как называют в РФ войну в Украине, по его словам, составляло около 80 тыс. человек.
4 ноября Путин заявлял, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. До этого министр обороны России Сергей Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.
Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
Путин до сих пор не издал указ о завершении мобилизации. В связи с этим российские юристы отмечали, что вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ. Американский Институт исследования войны 6 декабря сообщал о признаках того, что Россия собирается провести вторую волну мобилизации.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".