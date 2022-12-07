Путин заявил, что война может быть "длительным процессом", и назвал цифру отправленных на передовую российских мобилизованных

Отвечая на вопрос, стоит ли россиянам ждать второй волны мобилизации, Путин заверил, что якобы "необходимости в проведении мобилизационных мероприятий ни для государства, ни для министерства обороны [РФ] нет".

Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных россиян 150 тыс. находятся в зоне боевых действий. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Путин утверждает, что в "боевом резерве" оккупантов сейчас находится 150 тыс. мобилизованных.

Путин на этой же встрече дал понять, что развязанная Россией война в Украине может затянуться. Соответствующий видеофрагмент выступления главы Кремля обнародовал Telegram-канал "Смотри".

"Ну конечно, это длительный процесс может быть", – допустил он.

7 ноября Путин рассказывал, что около 50 тыс. мобилизованных российских военнослужащих принимает непосредственное участие в боевых действиях в Украине. При этом общее число мобилизованных граждан РФ, которые находились к этому моменту "в зоне проведения специальной операции", как называют в РФ войну в Украине, по его словам, составляло около 80 тыс. человек.

4 ноября Путин заявлял, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. До этого министр обороны России Сергей Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.