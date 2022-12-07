Россия может объявить вторую волну мобилизации – ISW

Аналитики отметили, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на информацию, которую распространяют в Telegram-каналах о якобы планах Кремля объявить о мобилизации. По словам Пескова, нужно игнорировать "провокационные сообщения" и полагаться на информацию от министерства обороны России. По мнению экспертов, заявление Пескова, вероятно, направлено на "дискредитацию растущего влияния" как российской оппозиции, так и провоенных Telegram-каналов.

В то же время Кремль перестает ограничивать количество сообщений о войне, как он делал раньше, говорится в отчете. По мнению аналитиков ISW, так власть готовит общественность к будущим волнам мобилизации. В частности, в Белгородской и Курской областях объявили о формировании отрядов территориальной обороны. Кроме того, российские пропагандисты начали выдвигать неправдоподобные теории "об украинской наземной угрозе", а в Москве появилась реклама "спецоперации", которая ранее была только в отдельных городах, добавили эксперты.

"Этих информационных условий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить население России в целом в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая неудовлетворительную реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом. Кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, которая была предсказана неофициальными источниками, но не обсуждалась российскими официальными лицами", – говорится в отчете.

Российские власти сталкиваются "с серьезными проблемами": им необходимо уравновесить потребности РФ на фронте и найти поддержку общества и блогеров для контроля над информационным пространством.

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официальное объявление войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период", – говорится в сообщении института.

В то же время Путин подписал закон о запрете митингов около правительственных зданий, университетов, школ, больниц и других мест. По мнению экспертов, такими мерами он делает так, чтобы семьи мобилизованных "не жаловались на проблемы".