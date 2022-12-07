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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может объявить вторую волну мобилизации – ISW

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По мнению аналитиков ISW, власть готовит общественность к будущим волнам мобилизации
По мнению аналитиков ISW, власть готовит общественность к будущим волнам мобилизации
Фото: EPA

Есть признаки, что Россия намерена объявить вторую волну мобилизации. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 6 декабря.

Аналитики отметили, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на информацию, которую распространяют в Telegram-каналах о якобы планах Кремля объявить о мобилизации. По словам Пескова, нужно игнорировать "провокационные сообщения" и полагаться на информацию от министерства обороны России. По мнению экспертов, заявление Пескова, вероятно, направлено на "дискредитацию растущего влияния" как российской оппозиции, так и провоенных Telegram-каналов. 

В то же время Кремль перестает ограничивать количество сообщений о войне, как он делал раньше, говорится в отчете. По мнению аналитиков ISW, так власть готовит общественность к будущим волнам мобилизации. В частности, в Белгородской и Курской областях объявили о формировании отрядов территориальной обороны. Кроме того, российские пропагандисты начали выдвигать неправдоподобные теории "об украинской наземной угрозе", а в Москве появилась реклама "спецоперации", которая ранее была только в отдельных городах, добавили эксперты.

тих информационных условий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить население России в целом в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая неудовлетворительную реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом. Кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, которая была предсказана неофициальными источниками, но не обсуждалась российскими официальными лицами", – говорится в отчете.

Российские власти сталкиваются "с серьезными проблемами": им необходимо уравновесить потребности РФ на фронте и найти поддержку общества и блогеров для контроля над информационным пространством. 

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официальное объявление войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период", – говорится в сообщении института.

В то же время Путин подписал закон о запрете митингов около правительственных зданий, университетов, школ, больниц и других мест. По мнению экспертов, такими мерами он делает так, чтобы семьи мобилизованных "не жаловались на проблемы".

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

Теги: Россия, Москва, Кремль, пропаганда, Дмитрий Песков, митинг, мобилизация, призыв, запрет, российская агрессия, война России против Украины, ограничения, блогеры, население, мужчины, ISW, власти
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