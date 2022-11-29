Фейгин: В России увидели, что мобилизация не дала искомого эффекта. Человеческий материал сильно плох. "Кузьмич" – неподготовленный пьющий мудак

Фейгин: Ну хорошо, вы еще 300 тысяч соберете – а дальше что? Ну вы миллион соберете – дальше что? Фото: Mark Feygin / Facebook

"Они увидели, что мобилизация, во всяком случае автоматически, не дает искомого эффекта. Для них это тоже стало совершеннейшим откровением. "Не победили профессиональные военные... Да бог с ним, пойдет наш мужик 40-летний, он не знает, как сдаваться", – как писал этот мудак [российский пропагандист Александр] Коц... А, [Дмитрий] Стешин, я извиняюсь. "Эти "кузьмичи" дойдут до Берлина". И мы этого "кузьмича" наблюдаем в натуральных условиях. "Кузьмич" пьющий, "кузьмич"-мудак", – сказал блогер.

Он подчеркнул, что мобилизованные на войну с Украиной россияне оказались "абсолютно неподготовленными" к ведению боевых действий.

"Человеческий материал разрыхлился настолько, что они с удивлением узнают: "Ой, они дрова просят". А вы разве не знали? А амуницию им не надо? Ничего не надо? Они представлениями живут какого-то 1941 года, где маршевые роты. Попробуй не пойди – и тебя в землю уложат. Приблизительно так это работало. А сейчас жизнь изменилась. Мы должны констатировать, что даже за 30 лет, пусть даже и чудовищных для России, сложилось какое-то потребительское общество, где они к минимальному хотя бы привыкли. И отсутствие этого ввиду тоталитарной системы... Вдруг выяснилось, что они могут чего-то требовать. "Ну как же вы, "кузьмичи", требуете-то? Вы должны подыхать". А они, видите ли, подыхать не хотят, начинают предлоги всякие выискивать. Я думаю, что это откровением для них стало, потому что человеческий материал сильно плох. И они сейчас думают, что же им в этой ситуации делать. Хорошего выхода нет", – убежден Фейгин.

Юрист отметил, что уже сейчас в российских военных пабликах встречаются призывы объявить в России всеобщую мобилизацию, но высказал мнение, что и она существенно не поможет российской армии.

"А чем она будет отличаться от этой мобилизации? Ничем. Это будет тот же материал. Ну хорошо, вы еще 300 тысяч соберете – а дальше что? Ну вы миллион соберете – дальше что? В командовании офицеров не хватает, сержантского состава. Ничего этого нет. Я думаю, что какие-то сейчас они прикидывают варианты, но никакого хорошего нет. И скорее всего, в Генштабе говорят: "Наши резервы не бесконечны". Они провели мобилизацию, но ничего не произошло. Сейчас кормят всех тем, что они собираются готовить зимнее наступление, что они точно перережут Бахмут. Бахмут – важная точка, ключевая для развилки на донецком направлении. Ну а почему они решили, что добьются этого, если они за предыдущие полтора месяца, по крайней мере с начала мобилизации, не добились? Так обычным количественным показателем этот вопрос не решить", – подчеркнул Фейгин.

Он предположил, что изначально расчет российской власти был на то, что сам факт объявления мобилизации в России напугает и Украину, и Запад и остановит контрнаступление украинской армии.

"Расчет был на что? Мы объявляем территорию своей, и сам факт, что мы объявляем мобилизацию, должен испугать Запад, Украину и других игроков. Они скажут: "Ну не будем же мы со всем русским народом воевать, который вдруг двинется на Украину в качестве мобилизованных". Выяснилось, что это ничего не дает автоматически. Даст ли это практически – это еще большой вопрос. Но пока никаких достижений мобилизация не дала. Только оставление Херсона", – отметил блогер.

Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью

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