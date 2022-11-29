ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: В России увидели, что мобилизация не дала искомого эффекта. Человеческий материал сильно плох. "Кузьмич" – неподготовленный пьющий мудак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фейгин: Ну хорошо, вы еще 300 тысяч соберете а дальше что? Ну вы миллион соберете дальше что?
Фейгин: Ну хорошо, вы еще 300 тысяч соберете – а дальше что? Ну вы миллион соберете – дальше что?
Фото: Mark Feygin / Facebook

Мобилизация, которую в России объявили этой осенью, не сыграла решающей роли на фронте – российским войскам за последние месяцы не удалось существенно продвинуться в Украине. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Они увидели, что мобилизация, во всяком случае автоматически, не дает искомого эффекта. Для них это тоже стало совершеннейшим откровением. "Не победили профессиональные военные... Да бог с ним, пойдет наш мужик 40-летний, он не знает, как сдаваться", – как писал этот мудак [российский пропагандист Александр] Коц... А, [Дмитрий] Стешин, я извиняюсь. "Эти "кузьмичи" дойдут до Берлина". И мы этого "кузьмича" наблюдаем в натуральных условиях. "Кузьмич" пьющий, "кузьмич"-мудак",  сказал блогер.

Он подчеркнул, что мобилизованные на войну с Украиной россияне оказались "абсолютно неподготовленными" к ведению боевых действий.

"Человеческий материал разрыхлился настолько, что они с удивлением узнают: "Ой, они дрова просят". А вы разве не знали? А амуницию им не надо? Ничего не надо? Они представлениями живут какого-то 1941 года, где маршевые роты. Попробуй не пойди – и тебя в землю уложат. Приблизительно так это работало. А сейчас жизнь изменилась. Мы должны констатировать, что даже за 30 лет, пусть даже и чудовищных для России, сложилось какое-то потребительское общество, где они к минимальному хотя бы привыкли. И отсутствие этого ввиду тоталитарной системы... Вдруг выяснилось, что они могут чего-то требовать. "Ну как же вы, "кузьмичи", требуете-то? Вы должны подыхать". А они, видите ли, подыхать не хотят, начинают предлоги всякие выискивать. Я думаю, что это откровением для них стало, потому что человеческий материал сильно плох. И они сейчас думают, что же им в этой ситуации делать. Хорошего выхода нет",  убежден Фейгин.

Юрист отметил, что уже сейчас в российских военных пабликах встречаются призывы объявить в России всеобщую мобилизацию, но высказал мнение, что и она существенно не поможет российской армии.

"А чем она будет отличаться от этой мобилизации? Ничем. Это будет тот же материал. Ну хорошо, вы еще 300 тысяч соберете – а дальше что? Ну вы миллион соберете – дальше что? В командовании офицеров не хватает, сержантского состава. Ничего этого нет. Я думаю, что какие-то сейчас они прикидывают варианты, но никакого хорошего нет. И скорее всего, в Генштабе говорят: "Наши резервы не бесконечны". Они провели мобилизацию, но ничего не произошло. Сейчас кормят всех тем, что они собираются готовить зимнее наступление, что они точно перережут Бахмут. Бахмут – важная точка, ключевая для развилки на донецком направлении. Ну а почему они решили, что добьются этого, если они за предыдущие полтора месяца, по крайней мере с начала мобилизации, не добились? Так обычным количественным показателем этот вопрос не решить",  подчеркнул Фейгин.

Он предположил, что изначально расчет российской власти был на то, что сам факт объявления мобилизации в России напугает и Украину, и Запад и остановит контрнаступление украинской армии.

"Расчет был на что? Мы объявляем территорию своей, и сам факт, что мы объявляем мобилизацию, должен испугать Запад, Украину и других игроков. Они скажут: "Ну не будем же мы со всем русским народом воевать, который вдруг двинется на Украину в качестве мобилизованных". Выяснилось, что это ничего не дает автоматически. Даст ли это практически – это еще большой вопрос. Но пока никаких достижений мобилизация не дала. Только оставление Херсона", – отметил блогер.

Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 710 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

По данным издания "Важные истории", Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну. Близкий к ФСБ собеседник рассказал журналистам, что Россия хочет выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных, "а затем начать все по новой весной". По словам источника, военное руководство России прогнозирует, что к лету следующего года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных, многих из которых бросили на фронт без подготовки, могут составить около 100 тыс. человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, мобилизация, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Марк Фейгин, армия РФ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (146548)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (117865)
3
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (117403)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (102459)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (64550)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (46820)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (44026)
8
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться (33731)
 
 
 
 