В РФ запретили проводить митинги в вузах, церквях и возле органов власти

Россиянам нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, на земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, отметили в агентстве. До этого проводить митинги нельзя было лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений Федеральной службы исполнения приказов.
Также документ предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест для митингов.
Российские власти после 24 февраля 2022 года преследуют участников любых акций протеста, где выражается несогласие с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреля. Так, только 2 апреля на антивоенных акциях в России задержали более 200 человек.
Российские оппозиционеры либо выехали за границу (например, Михаил Ходорковский, Геннадий Гудков), либо оказались в заключении или под стражей (в частности, Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин).
После объявления России частичной мобилизации начались акции. По данным "ОВД-Инфо", на акциях 21 сентября были задержаны около 1330 человек в 42 городах, 24 сентября – 783 человека в 33 городах. Участились случаи поджогов военкоматов.