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В РФ запретили проводить митинги в вузах, церквях и возле органов власти

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Каждый регион сможет дополнительно вводить собственные запреты мест для митингов
Каждый регион сможет дополнительно вводить собственные запреты мест для митингов
Фото: EPA (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний и митингов. Об этом 5 декабря сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Россиянам нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, на земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, отметили в агентстве. До этого проводить митинги нельзя было лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений Федеральной службы исполнения приказов.

Также документ предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест для митингов.

Контекст:

Российские власти после 24 февраля 2022 года преследуют участников любых акций протеста, где выражается несогласие с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреляТак, только 2 апреля на антивоенных акциях в России задержали более 200 человек.

Российские оппозиционеры либо выехали за границу (например, Михаил Ходорковский, Геннадий Гудков), либо оказались в заключении или под стражей (в частности, Алексей Навальный, Владимир Кара-МурзаИлья Яшин).

После объявления России частичной мобилизации начались акции. По данным "ОВД-Инфо", на акциях 21 сентября были задержаны около 1330 человек в 42 городах, 24 сентября – 783 человека в 33 городах. Участились случаи поджогов военкоматов.

Теги: Россия, Владимир Путин, протесты, митинг
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