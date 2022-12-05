В РФ запретили проводить митинги в вузах, церквях и возле органов власти

Россиянам нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, на земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, отметили в агентстве. До этого проводить митинги нельзя было лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений Федеральной службы исполнения приказов.

Также документ предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест для митингов.