В России предложили ввести ограничения для россиян, уехавших после начала мобилизации

Клишас считает, что ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников чувствительных сфер экономики Фото: КЛИШАС / Telegram

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", – сказал он.

Российский сенатор допустил соответствующее изменение законодательства, не уточнив, какие именно нормативные акты нужно корректировать.

Клишас добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для [сотрудников] чувствительных сфер" экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.