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В России предложили ввести ограничения для россиян, уехавших после начала мобилизации

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Клишас считает, что ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников чувствительных сфер экономики
Клишас считает, что ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников чувствительных сфер экономики
Фото: КЛИШАС / Telegram

Российские власти могут разработать меры, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным" для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в комментарии "Ведомостям".

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", – сказал он.

Российский сенатор допустил соответствующее изменение законодательства, не уточнив, какие именно нормативные акты нужно корректировать.

Клишас добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для [сотрудников] чувствительных сфер" экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

После объявления мобилизации из страны начали массово убегать граждане. По данным Forbes на 4 октября, уехали около 700 тыс. россиян.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, мобилизация, война России против Украины, войска, россияне
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