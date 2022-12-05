В России предложили ввести ограничения для россиян, уехавших после начала мобилизации

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", – сказал он.
Российский сенатор допустил соответствующее изменение законодательства, не уточнив, какие именно нормативные акты нужно корректировать.
Клишас добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для [сотрудников] чувствительных сфер" экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
После объявления мобилизации из страны начали массово убегать граждане. По данным Forbes на 4 октября, уехали около 700 тыс. россиян.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.